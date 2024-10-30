إسعاد يونس تنعى مصطفى فهمي: وداعا صديقي وحبيبي

نعت الفنانة إسعاد يونس وفاة الفنان مصطفى فهمي، والذي رحل عن عالمنا، بعد رحلة فنية حافله بالأعمال بين السينما والدراما.

ونشرت الفنانة إسعاد يونس على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة للفنان مصطفى فهمي لتشارك بها جمهوره.

منشور الفنانة إسعاد يونس

وعلقت الفنانة إسعاد يونس على الصورة "وداعاً صديقي وحبيبي مصطفى فهمي، ربنا يرحمك ويسعد روحك في الجنة وينعم علي حسين أخويا وصاحبي وجميع أفراد الأسرة بالصبر والقبول، إن لله وإن إليه راجعون".

وقدم الفنان مصطفى فهمي العديد من الأعمال الفنية بين السينما والدراما، وأبرز تلك الأعمال فيلم "أين عقلي، وجها لوجه، البنت اللي قالت لا، ابتسامة واحده تكفي، الملاعين، الشرابية، الأوهام، لصوص خمس نجوم، فرسان آخر زمن، العاشقة، الوردة الحمراء"، وعلي مستوي الدراما قدم مسلسل " دموع في عيون وقحة، الفندق، وكان لقاء، ماما نور، بنت سيادة الوزير، الصياد والافعي، أحلام البنات، قلوب تائهه، قصة الأمس، أبيض وأسود، مأمون وشركاه".