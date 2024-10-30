محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف 2 كم من الطريق الدائري بحي غرب

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أعمال رصف 2 كم من الطريق الدائري بحي غرب مدينة أسيوط امتداد كوبري السادات ابتداءا من المزلقان الحربى إلى كوبرى السادات.

يأتي ذلك في إطار جولاته المكثفة لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين تنفيذاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

رافقه خلال الجولة التفقدية، الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمهندس إسلام فوزي رئيس المنطقة السابعة للطرق والكباري بأسيوط، ويسرى كامل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

تفقد المحافظ، أعمال رصف جزء من الطريق الدائري الواقع بالطريق المؤدي إلى كوبرى السادات بطول ٢ كم ابتداءا من المزلقان الحربى حتى كوبرى السادات مؤكداً على أهمية إنجاز أعمال الرصف في أسرع وقت ممكن ووفقاً لمعايير الجودة والمواصفات المقررة لتسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة بالتنسيق مع هيئة الطرق لافتاً إلى ضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفقاً للخطة الزمنية المحددة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس