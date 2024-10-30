مجلس كنائس الشرق الأوسط يهدي ميداليّة السنة الخمسين لأمين منظمة "آكت الليانس"

قام مجلس كنائس الشرق الأوسط بإهداء الأمين العام لمنظّمة "آكت الليانس" رودلمار بوينو دي فاريا، ميداليّة السنة الخمسين لتأسيس مجلس كنائس الشرق الأوسط، كعربون محبّة وتقدير وامتنان، وذلك باسم الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط البروفسور د. ميشال عبس.

جاء ذلك ضمن فعاليّات الجمعيّة العامة الرابعة لمنظّمة "آكت الليانس" العالميّة الّتي تنعقد تحت عنوان "الرجاء في العمل، معًا من أجل العدالة"، في منطقة يوغيّاكارتا - إندونيسيا.

يشارك في هذا الحدث عائلة "آكت الليانس"، العاملون فيها وممثّلون عن أعضائها من منظّمات وهيئات إقليميّة وعالميّة، من بينها مجلس كنائس الشرق الأوسط، ممثّلًا بالمدير الإقليمي لدائرة الدياكونيا والخدمة الإجتماعيّة المهندس سامر لحّام، ومسؤول التواصل والإعلام في دائرة التواصل والعلاقات العامة ايليا نصرالله.