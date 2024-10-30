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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة أسيوط الأهلية تنظم ورشة فنية لطلابها في أعمال الرسم على الخزف

رئيس جامعه اسيوط
رئيس جامعه اسيوط
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تلقى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والمكلف بتسيير العمل بجامعة أسيوط الأهلية، تقريرًا من الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشؤون الأكاديمية عن عقد ورشة عمل فنية لطلاب الجامعة ضمن خطة عمل الأنشطة الطلابية لجامعة أسيوط الأهلية للعام الجامعي 2024/2025.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن تلك الورشة تأتي في إطار ما تحظى به الأنشطة الطلابية من دعم ورعاية من إدارة الجامعة، إيمانًا منها بدور الأنشطة الطلابية في ثقل شخصية الطالب، وبنائها على نحو متكامل، كما إنها تفتح المجال للطلاب لإبراز مواهبهم في مختلف المجالات، وتتيح الفرصة لإدارة الجامعة لاكتشاف العناصر المتميزة منهم وتنمية مواهبهم.

وأضاف الدكتور نوبي محمد حسن، أن الورشة شهدت مشاركة 30 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، وتم انعقادها في الحرم الجامعي أمام مبنى العلوم الإنسانية  لتشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الفنية المختلفة، وتضمنت قيام الطلاب بأعمال الرسم على الخزف والمرايات، وذلك تحت إشراف مصطفى حسن، أمين عام جامعة أسيوط الأهلية، والقائمين على العمل بإدارة رعاية الشباب.

الأنشطة الطلابية الدكتور احمد المنشاوي العناصر المتميزة بجامعة أسيوط جامعة أسيوط الأهلية