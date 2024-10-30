إزالة 15 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بأسيوط

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 15 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمركز ساحل سليم، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 24 للازالات التي بدأت 12 أكتوبر وتنتهي 1 نوفمبر 2024 ويتم تنفيذها بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وطبقا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة من الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية تمكنت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من تنفيذ إزالة 15 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمركز ساحل سليم بقيادة عبد اللطيف عبد المنعم، رئيس المركز تتضمن (أملاك ري / طرق / زراعة)، وذلك بمشاركة جهات الولاية حيث شارك في الحملة هندسة ري ساحل سليم وأملاك الدولة وإدارة الطرق والإدارة الزراعية وإدارة المتغيرات المكانية وقد تم تأمينها بقوات من مديرية الأمن وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز.

وأكد أبو النصر على متابعته المستمرة لسير العمل بالموجة للتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات، مشددا إنه لا تهاون في حق الشعب وإزالة كافة أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي المملوكة للدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المرور الدوري على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.