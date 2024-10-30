عقد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا للوقوف على موقف المشروعات الجاري تنفيذها للبنية التحتية، بحضور المهندس محمد العشري مدير عام مديرية الطريق، ونواب رئيس المدينة، والإدارة الهندسية، وإدارة المجالس بمجلس المدينة، وممثلين عن شركات الغاز والمصرية للاتصالات ومياه الشرب والصرف الصحي والجهات المعنية.

وناقش الاجتماع موقف البنية التحتية مع الشركات المنفذة ومديرية الطرق في مناطق حي الشروق بالكيلو7 والعجارمة والشيخ عطيوة والعراوة والعمدة فرج والكيلو 4، قبل أعمال الرصف وتوصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي ومياه الشرب والاتصالات ومشروعات البنية التحتية بتلك للمناطق، قبل أعمال الرصف.

وتابع رئيس مرسى مطروح موقف أعمال الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المدينة والشوارع التي تمت بها أعمال الرصف بمناطق الكيلو 1 شارع مجمع خير الله والعجارمة ومتابعة أعمال توصيل الغاز الطبيعي والوصلات المنزلية لمشروع الصرف الصحي في بعض المناطق والتجمعات السكنية، موجها النداء لسكان المنطقة بالحفاظ على أعمال الرصف لضمان ظهور المنطقة بالشكل الحضاري.

ووجه جاب الله للإدارات المعنية بمجلس المدينة بالمتابعة الميدانية واجراء المعاينات على الطبيعة لتلك المنطقة، ورفع تقرير عن كافة الأعمال موقف ونسب تنفيذها قبل أعمال الرصف بالتنسيق مع الشركات المنفذة من مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والمصرية للاتصالات، بالتنسيق مع مديرية الطرق، تحت إشراف الإدارة الهندسية بمجلس المدينة.

وشدد جاب الله على الإدارات المعنية بمجلس المدينة بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المدينة وإزالة كافة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لسرعة دخولها الخدمة، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بشأن متابعة أعمال البنية التحتية قبل أعمال الرصف بنطاق المدينة.

رئيس مدينة مطروح يوجه بسرعة إنهاء مشروعات الغاز والصرف الصحي والبنية التحتية

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