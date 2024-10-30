غارة إسرائيلية تستهدف حي الزيتون بغزة وتلحق دمارا كبيرا بالمباني السكنية

أكد مراسل فضائية “القاهرة الإخبارية” أن هناك غارة جوية إسرائيلية تستهدف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة وتلحق دمارا كبيرا بعدد من المباني السكنية، اليوم الأربعاء.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال ينفذ جرائم إبادة حقيقية في قطاع غزة ليلا ونهارا، ويسقط المئات من الشهداء والمصابين نتيجة القصف المستمر للاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وتابع أن الاحتلال اجبر الطواقم الطبية والإغاثية على النزوح من مناطق شمال قطاع غزة وبالتالي لا يمكن تقديم الخدمات اللازم للشهداء والمصابين الذين يسقطون جراء الاستهداف المتواصل وتدمير المباني فوق رؤوس المواطنين.