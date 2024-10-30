الصياد: نستهدف زيادة الصادرات الهندسية لـ6 مليارات دولار عام 2025

قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن هناك 12 سببا لتراجع الصادرات المصرية إلى إفريقيا ويمكن التعامل معها وحلها، مشيرًا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية المقرر تفعيلها قريبًا ستساهم في حل بعض المشكلات التي تواجه الصادرات إلى إفريقيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق إمكانات التصدير.. استراتيجيات النمو في الأسواق الإفريقية الذي ينظمه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد Afreximbank بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

وأشار إلى أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية سيتعاون مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في عدة مجالات منها الدعم الفني والمعارض الخارجية والبعثات الترويجية والتعاون في دعم الحصول على شهادات المطابقة والاستفادة من المنصات الرقمية التابعة للبنك من أجل الحصول على معلومات حول الشركات الإفريقية وكذا التأمين على الشركات المصدرة.

وكشف الصياد، أن هناك 12 شركة عالمية فتحت استثمارات لها في مصر خلال عام 2023 منها 3 شركات صينية وأخرى تركية وأخرى أوروبية وغيرها من الشركات، لافتًا إلى أن هذه الشركات ترى أن السوق المصرية بها إمكانيات هائلة منها اتفاقيات تجارية وبنية تحتية وعمالة ملائمة وهذا يساهم في جعل مستقبل الصادرات الهندسية أفضل.

ولفت رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن نجاح الصادرات الهندسية في كسر حاجز 4 مليارات دولار في 2023 لأول مرة في التاريخ مع، متوقعًا وصول الصادرات 5.25 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وشدد الصياد على وضع مستهدف للصادرات الهندسية لكسر حاجز 6 مليارات دولار في عام 2025 وهو مستهدف مهم نسعى إلى تحقيقه بعد دخول شركات واستثمارات جديدة.