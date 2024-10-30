سقوط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بمصر الجديدة

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بمصر الجديدة.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بتضررة من 4 أشخاص “لاثنين منهم معلومات جنائية”، مقيمين بمحافظتى الجيزة وكفرالشيخ، لقيامهم بالنصب والاحتيال عليه من خلال إنشاء شركتين للاستثمار العقارى والسياحى وبيع شاليهات بالساحل الشمالى لأكثر من شخص والتحصل منه على مبالغ مالية وغلق مقر الشركتين والفرار هرباً.

بالفحص وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن المذكورين وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطهم.. وبحوزتهم (5 هواتف محمول- جهاز "لاب توب" يحتوى على ملفات خاصة بالشركتين).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق بيع شاليهات قائمة وأخرى تحت الإنشاء لأكثر من شخص، وأقروا بارتكابهم 11 واقعة نصب أخرى بذات الأسلوب، وأمكن تحديد المجنى عليهم وباستدعائهم اتهموا المذكورين بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.