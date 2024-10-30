وكيل "تعليم مطروح": الشفافية وتفعيل المشاركة المجتمعية واللامركزية أساس النجاح

قالت نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، عقب تسلمها مهام عملها الجديد خلفا لعمرو شحاتة، إن الشفافية والمصداقية في العمل وتفعيل المشاركة المجتمعية واللامركزية أساس النجاح في المنظومة التعليمية.

وأكدت وكيل الوزارة أن الخطوط العريضة التي تعتمد عليها في قيادتها للمنظومة التعليمية بالمحافظة تتمثل في تعميق روح الجماعية والتعاون بين كافة عناصر المنظومة التعليمية في سبيل تحقيق التكامل الوظيفي والتميز التعليمي بكافة الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى تفعيل المشاركة المجتمعية وفق إطارها القانوني، كذلك تفعيل اللامركزية بكافة الإدارات التعليمية.

وأشارت فتحي إلى أن كل مدير إدارة لديه الصلاحيات في اتخاذ القرار المناسب وفق اللوائح القانونية والمهنية المنظمة للعمل؛ وذلك لمواكبة مسيرة التطور التعليمي التي يقودها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لافتة أنها على مدار حياتها الوظيفية لا تجامل أحد والجميع سواسية أمامها.

وأوضحت نادية فتحي أنها جاءت لمحافظة مطروح لتحقيق النجاح وتقديم منتج تعليمي متطور بكافة المؤسسات التربوية بأرجاء المحافظة، مشيرة أنها ستسكتمل مسيرة القيادات التعليمية المحترمة الذين سبقوها في قيادة المديرية خلال السنوات الماضية.

وأكدت أن الجميع سواسية أمامها والمعيار هو العمل والإخلاص والتفاني فيه، وأن المقصر خارج دائرة العمل نهائيا.

وأضافت أنها ليست أول سيدة تتولي قيادة المنظومة التعليم بالمحافظة بل هي أم وأخت جاءت للعمل مع زملائها أصحاب أفضل رسالة سامية لتحقيق التطور المنشود بكافة مدارس مطروح.

وأوضحت للحضور ضرورة الالتزام والانضباط والتحلي بالإخلاص والصدق والأمانة والقدرة على تحمل المسئولية؛ لضمان تحقيق عملية تعليمية متميزة تعود بالنفع علي أبنائنا الطلاب.

حضر الاجتماع القيادات التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية ومديري الإدارات النوعية الداخلية بتعليم مطروح، وإسماعيل جاتو وكيل المديرية، وصباح نصر الدين مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية، وإيهاب أنور مدير عام التعليم العام، وأيمن الصاوي مدير عام التعليم الفني.

وكيل تعليم مطروح الجديدة: الشفافية والمصداقية وتفعيل المشاركة المجتمعية واللامرك

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