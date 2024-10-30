"المنظمات الأهلية الفلسطينية": الوضع في بيت لاهيا تحول لكارثة إنسانية

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ان الوضع في بيت لاهيا تحول إلى كارثة إنسانية من الدرجة الأولى وفقا للوكالات الإغاثية، خاصة مع استهداف المدنيين بالأمس وسقوط أكثر من 100 شهيدا، مما يستدعي تدخلا عاجلا لإنقاذ المواطنين.

وأضاف مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، ان الاحتلال استهدف طواقم بلدية بيت لاهيا زمنعهم من الوصول للمناطق التي تحتاج الدعم ويواصل الاحتلال مساعيه لإخلاء المنطقة.

وتابع مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن قطاع غزة يواجه واقعًا غير مسبوق، والخطر في كل مكان والاحتلال يحاول تصفية كل من يتواجد في شمال قطاع غزة.