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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

انطلاق فعاليات دورات تطوير المهارات الإعلامية وصحافة الموبايل بـ"الأوقاف الدولية"

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انطلقت فعاليات الدورة التدريبية الأولى من نوعها في المهارات الإعلامية المختلفة للمتدربين من أعضاء المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف، وأعضاء الدعوة الإلكترونية بالديوان العام، والمنسقين الإعلاميين بالمديريات الإقليمية، تحت عنوان: "التصوير وصحافة الموبايل وأساسيات كتابة الخبر الصحفي والفرق بين القوالب الصحفية"، وذلك بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر برعاية كريمة من  الدكتور أسامة الأزهري-  وزير الأوقاف.

ونقل الكاتب الصحفي محمود الجلاد معاون وزير الأوقاف لشئون الإعلام تحيات الدكتور أسامة الأزهري للمتدربين، وخالص تمنياته لهم بتمام الاستفادة القصوى من هذه الدورات، مؤكدًا أن هذه الدورة التي وجه بها وزير الأوقاف تحظى بعناية خاصة وفائقة من أجل إعداد كوادر  بشرية ذات مهارات إعلامية عالية بما ينعكس إيجابا على أدائهم وتفاعلهم مع التطورات العصرية والقضايا المجتمعية في ظل الرؤية الإصلاحية والمؤسسية للدولة المصرية تحت ظل القيادة الحكيمة  للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن صحافة الموبايل تأتي مسايرة لأدوات التقنية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي ومع المستجدات الحديثة، مشيرا إلى أن الهاتف الشخصي أصبح وسيلة مهمة وحديثة لنقل الخبر بسرعة ويسر.

وأوضح أن الهدف الأسمى من تلك الدورة يكمن في تزويد المتدربين  بكل التقنيات والمهارات المرتبطة باستخدام الهاتف الشخصي من تصوير فوتوغرافي، وتسجيل مقاطع الفيديو، ونقل الأخبار بسهولة ويسر، كما تهدف الدورة أيضا إلى تمكين المتدرب من تلك الأدوات  وتنمية وصقل مهاراته في قوة صياغة وتحرير الخبر الصحفي، مع تعلم أساسيات التقديم التلفزيوني.

كما أوضح أن الدورة شملت برامج التعريف بكل التقنياتِ والمهارات التي ترتبطُ باستخدام الهاتف الشخصي (الموبايل) للتَّصوير والفيديو، وهو ما يسم بـ "صحافة الموبايل"،  وكيفية استخدامه في تغطية أخبار  المديريات وذلك تماشيا مع المستجدات والمستحدثات، وكيفية الاستفادة المثلى من الوسائل المتعددة للتواصل الاجتماعي مثل:"التيك توك" و"الفيس بوك" و"الانستجرام" و"الواتس آب" وغيرها من الصَّفحاتِ والمنصَّاتِ والمواقعِ، مع تعليم المتدربين كيفية تحرير وكتابة الخبر، وبيان الفرق بين قوالب الخبر الصحفي من: خبر صحفي، وتحقيق صحفي وحوار، وضرورة تمكن المتدرب من اللغة  فهي الوعاء الذي يحتوي العصارة الفكرية للمجتمع والدولة، مع بيان الفارق الدقيق بين الهواية والاحتراف، وتعلم أساسيات التقديم التليفزيوني.

وحاضر في هذه الدورة نخبة متميزة من الإِعلامِيينَ والصحفِيين ومخرجي البرامج التليفزيونية والقنوات الفضائيةِ ومدربي "المالتي ميديا".

وفي ختام الدورة تم توزيع شهادات التكريم على المتدربين، وأعربوا عن عميق امتنانهم  وشكرهم للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري -وزير الأوقاف؛ لما يوليه من حب ورعاية للأئمة وما يبذله من جهود مخلصة للنهوض بالدعوة والدعاة تحت القيادة الحكيمة  للرئيس عبد الفتاح السيسي ، سائلين الله تعالى دوام الرقي والازدهار لبلدنا الحبيبة مصر وجميع بلاد العالم.

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أكاديمية الأوقاف الأئمة والواعظات التواصل الاجتماعي السيسي