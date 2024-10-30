مفوض أونروا يطالب الأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الوكالة

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لمنظمة أونروا في رسالة للأمم المتحد، إن مشاريع القوانين في الكنيست ضد الوكالة تهدف إلى منعها من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، متابعا أحث الأمم المتحدة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الوكالة بما يتناسب مع خطورة الوضع الراهن.

وأضاف المفوض العام لمنظمة أونروا، في رسالته التي نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن مشاريع القوانين الإسرائيلية بشأن الوكالة ستلحق ضررا شديدا بحياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين وتعكس انهيار النظام الدولي.

وأشار المفوض العام لمنظمة أونروا، إلى أن انهيار الوكالة سيكون له عواقب وخيمة على السلام والأمن الدوليين.