مدحت العدل ناعيًا مصطفى فهمي: رحل رمز الإبداع والفن

وجه الدكتور مدحت العدل رسالة مؤثرة، ينعى فيها الفنان مصطفى فهمي، والذي رحل عن عالمنا في الساعات القليلة الماضية، بعد رحلة مع المرض خلال الشهور الماضية.

ونشر الدكتور مدحت العدل رسالة على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة للفنان الراحل مصطفى فهمي ليشارك بها جمهوره.

منشور الدكتور مدحت العدل

وعلق الدكتور مدحت العدل على الصورة "إلى روح الفنان العظيم مصطفى فهمي، الذي غادرنا اليوم، تاركاً فراغاً كبيراً في قلوبنا، كان رمزاً للإبداع والفن، وموهبته أضاءت حياتنا بأدواره المميزة".

وتابع الدكتور مدحت العدل رسالته "نعزي أسرته وكل من أحبه، وندعو الله أن يرحمه برحمته الواسعة، وأن يمنحهم الصبر والقوة في هذه اللحظات العصيبة، ستبقى ذكراك حية في قلوبنا".

قدم الفنان مصطفى فهمي العديد من الأعمال الفنية بين السينما والدراما، وأبرز تلك الأعمال فيلم "أين عقلي، وجها لوجه، البنت اللي قالت لا، ابتسامة واحدة تكفي، الملاعين، الشرابية، الأوهام، لصوص خمس نجوم، فرسان آخر زمن، العاشقة، الوردة الحمراء"، وعلى مستوى الدراما قدم مسلسل "دموع في عيون وقحة، الفندق، وكان لقاء، ماما نور، بنت سيادة الوزير، الصياد والأفعي، أحلام البنات، قلوب تائهة، قصة الأمس، أبيض وأسود، مأمون وشركاه".