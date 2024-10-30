الأنبا باسيليوس يلتقي الشمامسة الإكليريكيين بالكلية الإكليريكية في المعادي

التقى أمس، الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والمسؤول عن متابعة الكلية الإكليريكية، بالمعادي، الشمامسة الإكليريكيين، ومجلس إدارة الكلية.

جاء ذلك بحضور الأب روماني فوزي، مدير الكلية، والأب إبرام ماهر، نائب مدير الكلية، ومجلس إدارة الكلية، وأعضاء هيئة التدريس.

وأعرب مطران المنيا للاقباط الكاثوليك، عن سعادته بالاطمئنان على قلب الكنيسة النابض، والإصغاء إلى احتياجات الكلية الإكليريكية، كما أجرى الأنبا باسيليوس حوارًا مفتوحًا مع الشمامسة الإكليريكيين، مستعمًا لكافة آرائهم، ومقترحاتهم، وتحدياتهم، ومتطلباتهم.

وقدم المطران كلمات التشجيع لأبنائه الشمامسة، مؤكدًا أهمية بُنيان الشماس الإكليريكي من خلال الدارسة بالكلية، والاستفادة جميع المحاضرات التكوينية، المقدمة لهم، ومُعايشة كل ما يتعلموه في حياتهم، والتواصل الدائم مع المُحاضرين، والآباء الكهنة، والمُرشدين الروحيين.

ومن جانبه، قدم الأب روماني فوزي، عميد الكلية الإكليريكية، باسمه، وباسم مجلس إدارة الكلية، الشكر والتقدير لنيافة المطران، لاهتمامه ومتابعته لشؤون الكلية.

واختتم مطران إيبارشية المنيا اللقاء ببعض التوصيات الرعوية، لتنظيم أمور الخدمة خلال الفترة المقبلة، متمنيًا للجميع رسالة مثمرة.