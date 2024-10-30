أحمد السقا ناعيا مصطفى فهمي: "رحل الخلوق الراقي"

نعى الفنان أحمد السقا، الفنان مصطفى فهمي، والذي رحل عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد رحلة فنية قدم من خلالها الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية.

ونشر الفنان أحمد السقا على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة للفنان الراحل مصطفى فهمي، ليشارك بها جمهوره والمتابعين.

منشور الفنان أحمد السقا

وعلق الفنان أحمد السقا علي الصورة بالقول: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنان الخلوق الراقي الأستاذ مصطفى فهمي في ذمة الله، ربنا يرحمه يارب ويصبر أهله وذويه، نسألكم الفاتحة والدعاء".

قدم الفنان مصطفى فهمي العديد من الأعمال الفنية بين السينما والدراما، وأبرز تلك الأعمال فيلم "أين عقلي، وجها لوجه، البنت اللي قالت لا، ابتسامة واحدة تكفي، الملاعين، الشرابية، الأوهام، لصوص خمس نجوم، فرسان آخر زمن، العاشقة، الوردة الحمراء"، وعلى مستوى الدراما قدم مسلسل "دموع في عيون وقحة، الفندق، وكان لقاء، ماما نور، بنت سيادة الوزير، الصياد والأفعي، أحلام البنات، قلوب تائهة، قصة الأمس، أبيض وأسود، مأمون وشركاه".