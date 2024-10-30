السكة الحديد: وقوف جميع القطارات المكيفة بمحطة بشتيل اعتبارا من الجمعة

اعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه بداية من يوم الجمعة الموافق 1/ 11 / 2024 تقرر وقوف كافة القطارات المكيفة (التالجو، VIP، الإسباني المطور، الإسباني، الفرنساوي، الثالثة المكيفة، ذاتية التهوية) بمحطة قطارات صعيد مصر ببشتيل على خط القاهرة / أسوان والعكس لصعود ونزول الركاب مع استمرار قيام وانتهاء القطارات من محطة مصر بالقاهرة طبقًا لجداولها المقررة.

كما أشارت الهيئة إلى أنه اعتبارًا من 1/ 11 / 2024 تقرر بدء قيام وانتهاء قطارات النوم المتجهه إلى أسوان والقادمة منها بمحطة قطارات صعيد مصر بدلًا من محطة القاهرة.

وأكدت الهيئة على وقوف القطارات القادمة من الإسكندرية والمتجهة إلى أسوان أو العكس بكل من محطتي القاهرة وكذا محطة قطارات صعيد مصر، وأنها لا تدخر أي جهد للعمل على راحة جمهور الركاب.