أطباء بلا حدود: قرار إسرائيل حظر عمل "الأونروا "سيكون له عواقب كارثية

قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، إن الحظر الذي فرضته إسرائيل على عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سيكون له عواقب كارثية على الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث يعتمد الملايين من الأشخاص على الوكالة للحصول على المساعدات الأساسية.

ودعت المنظمة الطبية الخيرية - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الأربعاء/ إلى ضرورة تدخل دولي فوري للضغط على إسرائيل للتراجع عن قرارها والسماح بوصول المساعدات الأساسية والتحرك من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واعتبرت المنظمة قرار إسرائيل بمثابة تقويض لفرص إبقاء المواطنين في غزة على قيد الحياة، مشيرة إلى أنه سيؤثر أيضا بشدة على الأشخاص الذين يعيشون في الضفة الغربية.

بدوره.. قال الأمين العام للمنظمة "كريستفور لوكيير" إن هذا القرار يأتي بعد حملة ضد المنظمة استمرت لفترة طويلة، محذرا من عواقب القرار التي ستؤثر على الأجيال القادمة.

