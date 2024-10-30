الشركة المتحدة تنعى مصطفى فهمي: "ترك أعمالًا فنية مميزة"

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الفنان مصطفى فهمي، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة، بعد رحلة مع المرض خلال الشهور الماضية.

نعي الشركة المتحدة

ونشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في بيان لها اليوم، نعي للفنان مصطفى فهمي، وقالت: "تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفنان مصطفى فهمي، والذي رحل عن عالمنا اليوم، تاركاً أعمالاً فنية مميزة قدمها للسينما والدراما المصرية والعربية".

بيان الشركة المتحدة

وتابعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في بيانها: "تتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعين الله عز وجل يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم وذويه الصبر والسلوان".

قدم الفنان مصطفى فهمي العديد من الأعمال الفنية بين السينما والدراما، وأبرز تلك الأعمال فيلم "أين عقلي، وجها لوجه، البنت اللي قالت لا، ابتسامة واحدة تكفي، الملاعين، الشرابية، الأوهام، لصوص خمس نجوم، فرسان آخر زمن، العاشقة، الوردة الحمراء"، وعلى مستوى الدراما قدم مسلسل "دموع في عيون وقحة، الفندق، وكان لقاء، ماما نور، بنت سيادة الوزير، الصياد والأفعي، أحلام البنات، قلوب تائهه، قصة الأمس، أبيض وأسود، مأمون وشركاه".