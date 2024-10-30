الخارجية الأردنية: المجازر الإسرائيلية في بيت لاهيا خرق واضح لقواعد القانون الدولي

أكدت وزارة الخارجية الأردنية، أن المجازر الإسرائيلية في بيت لاهيا تعد خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي وإمعان في الاستهداف الممنهج والاستهتار بحياة الفلسطينيين، وفقًا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.

وأضافت الخارجية الأردنية، أن مواصلة إسرائيل ارتكاب الانتهاكات بحق الفلسطينيين تعكس عجزًا دوليًا في التطبيق الصارم لمعايير القانون الدولي وتعمق الكارثة الإنسانية.

وتابعت الخارجية الأردنية، أنه على المجتمع الدولي ومجلس الأمن التحرك الفوري والفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وجرائم الحرب والإبادة.