ads
الأربعاء 30 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية الأردنية: المجازر الإسرائيلية في بيت لاهيا خرق واضح لقواعد القانون الدولي

الأردن
الأردن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت وزارة الخارجية الأردنية، أن المجازر الإسرائيلية في بيت لاهيا تعد خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي وإمعان في الاستهداف الممنهج والاستهتار بحياة الفلسطينيين، وفقًا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.

وأضافت الخارجية الأردنية، أن مواصلة إسرائيل ارتكاب الانتهاكات بحق الفلسطينيين تعكس عجزًا دوليًا في التطبيق الصارم لمعايير القانون الدولي وتعمق الكارثة الإنسانية.

وتابعت الخارجية الأردنية، أنه على المجتمع الدولي ومجلس الأمن التحرك الفوري والفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وجرائم الحرب والإبادة.

الخارجية الأردنية إسرائيل الخارجية الفلسطينيين الكارثة الإنسانية