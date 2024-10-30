الرئيس السيسي يهنئ جوتيريش بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الأمم المتحدة

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى السيد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الأمم المتحدة.

وأوفد الرئيس السيسي، السيد محمد عاطف الأمين برئاسة الجمهورية إلى مكتب المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

