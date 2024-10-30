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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الرئيس السيسي يهنئ جوتيريش بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الأمم المتحدة

السيسي وجوتيريش
السيسي وجوتيريش
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى السيد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الأمم المتحدة.
وأوفد الرئيس السيسي، السيد محمد عاطف الأمين برئاسة الجمهورية إلى مكتب المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
 

الرئيس السيسي جوتيريش يوم الأمم المتحدة