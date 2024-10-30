أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 23 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

أكدت وزارة الدفاع الروسية، إحباط محاولة تنفيذ هجوم باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية، اليوم الأربعاء- إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت، خلال الليلة الماضية، 23 طائرة مسيرة أوكرانية.

وأضاف البيان، أن المسيرات التي تم تدميرها هي 7 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، و5 فوق مقاطعة كورسك، و4 فوق مقاطعة سمولينسك، و3 فوق كل من أراضي مقاطعتي أوريول وبريانسك، وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود.

