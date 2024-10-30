هند صبري ناعية مصطفى فهمي: "كان أميرًا في كل شيء"

نعت الفنانة هند صبري، الفنان مصطفى فهمي، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة، بعد أزمة صحية تعرض لها خلال الشهور الماضية.

ونشرت الفنانة هند صبري على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة لها مع الفنان مصطفى فهمي لتشارك بها جمهوره.

منشور الفنانة هند صبري

وعلقت الفنانة هند صبري على الصورة، قائلة: "خبر حزين جدا، الله يرحمك يا مصطفى ويحسن إليك، كنت أميرًا في كل شيء، خالص عزائي لأبنائه وأسرته وعلى رأسها الفنان حسين فهمي، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة".

قدم الفنان مصطفى فهمي العديد من الأعمال الفنية بين السينما والدراما، وأبرز تلك الأعمال فيلم "أين عقلي، وجها لوجه، البنت اللي قالت لا، ابتسامة واحدة تكفي، الملاعين، الشرابية، الأوهام، لصوص خمس نجوم، فرسان آخر زمن، العاشقة، الوردة الحمراء"، وعلى مستوى الدراما قدم مسلسل "دموع في عيون وقحة، الفندق، وكان لقاء، ماما نور، بنت سيادة الوزير، الصياد والأفعي، أحلام البنات، قلوب تائهة، قصة الأمس، أبيض وأسود، مأمون وشركاه".