كوريا الجنوبية تشرع في بناء غواصة بحرية ثالثة تزن 3،600 طن

قالت وكالة شراء الأسلحة الحكومية بكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن كوريا الجنوبية شرعت في بناء غواصتها البحرية الثالثة من فئة 3،600 طن، وسط الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات الدفاع تحت الماء ضد التهديدات الكورية الشمالية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أقيمت مراسم وضع حجر الأساس للسلسلة النهائية من 3 غواصات من فئة "جانغبوغو-III باتش-II" في حوض بناء السفن التابع لشركة "هانهوا أوشن" في "غيوجيه"، على بعد 331 كيلومترا جنوب شرق سول.

وتعد الغواصة "باتش-II" - التي يبلغ طولها 89 مترا - جزءا من برنامج "جانغبوغو-III" أو "KSS-III" للجيش الذي يهدف إلى تأمين غواصات هجومية متقدمة تعمل بالديزل والكهرباء.

ومن المتوقع أن تحتوي الغواصة من طراز "باتش-II"على 10 أنابيب إطلاق عمودية للصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات، مقارنة بـ 6 أنابيب في غواصات "باتش-I" بوزن 3،000 طن، مما يجعلها من الأصول الرئيسية لمنصة "سلسلة التدمير" للضربات الاستباقية المصممة للقضاء على الأهداف النووية والصاروخية الرئيسية لكوريا الشمالية إذا كانت هناك علامات واضحة على الاستخدام المقصود.

كم أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من الغواصة الجديدة بحلول عام 2029، وتسليمها للبحرية في عام 2031 بعد إجراء عمليات تجريبية.

ويتم بناء الغواصات الثلاث حاليا، ومن المقرر تسليم أولى الغواصات الثلاث إلى البحرية في عام 2027.

