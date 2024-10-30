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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

يسر المطعني تحصل على درجة الدكتوراه عن خطورة عمالة الأطفال

يسر سعد المطعني
يسر سعد المطعني
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حصلت الباحثة  يسر سعد مصطفي المطعني علي درجة الدكتوراه في  رسالتها التي نوقشت بكلية الحقوق  جامعة عين  شمس عنوانها “الحماية القانونية لعمالة الأطفال في القانون العام”.
وتكونت لجنة المناقشة من أ د. محمد نصر منصور  أستاذ القانون المدني بعين شمس وأ.د عزت عبدالمحسن سلامة  أستاذ القانون  المدني بعين شمس  ،أ.د نبيلة  إسماعيل رسلان أستاذ القانون  المدني بجامعة طنطا.

 وقررت اللجنة منح الباحثة درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدا أوصت بطبع الرسالة وتدوالها.
خلال المناقشة  أكدت لجنة الحكم علي أهمية الرسالة فالقانون منح حقوق للطفل وهو في بطن  والدته، الجنين له حقوق   قبل ولادته.

يسر سعد المطعني بنت جنوب الصعيد الاذاعي سعد المطعني