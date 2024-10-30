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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الاسرائيلي يواصل محاولات التوغل في مدينة الخيام جنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان
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أفادت الوكالة الوطنية للاعلام بأن القوات الإسرائيلية استأنفت محاولات التوغل في مدينة الخيام جنوب لبنان من الجهتين الشرقية والجنوبية، حيث دارت اشتباكات طوال الليل حتى ساعات الصباح الأولى بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة وبقذائف المدفعية ورمايات من دبابات الميركافا عند الأطراف الجنوبية للمدينة، واشتباكات أخرى من الجهة الشرقية، في حين يواصل الطيران الاستطلاعي المعادي تحليقه فوق المدينة ومختلف قرى قضاء مرجعيون.
وكان حزب الله قد أعلن استهدافه ‏تجمعًا لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة العمرا جنوب بلدة الخيام بصلية صاروخية.
في السياق ذاته، أغار الطيران الاسرائيلي على خراج شبيل قرب القطراني في منطقة جزين، كما شنّ غارة على أطراف بلدة سيناي لجهة انصار.
وفي النبطية، نفذ الطيران الاسرائيلي المعادي غارات على حانين في قضاء بنت جبيل، وعيناتا وكونين.
 

الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخيام