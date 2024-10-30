خبير اقتصادي: الدولة المصرية قامت بثورة إصلاحية طالت كل القطاعات

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية قامت بثورة إصلاحية طالت كافة قطاعات الاقتصاد حتى وصلنا إلى نهج وهو إلقاء الضوء على ما نمتلكه من فرص استثمارية في جميع المحافل الدولية بحضور مستثمري العالم.

وأضاف البهواشي في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الدولة أحدثت طفرة وثورة في البنية التحتية وتهيئة مناخ الاستثمار وتذليل كافة العقبات التي كانت تواجه المستثمرين، مشيرًا إلى أنه تم القضاء على البيروقراطية والوصول إلى الرخصة الذهبية التي سهلت الكثير على المستثمر.

وتابع البهواشي، أن الدولة حررت سعر الصرف وقامت بالإصلاح التشريعي من خلال قانون الاستثمار وكذا توافر الفرص الاستثمارية وجميعها طرق تحفز المستثمرين للقدوم إلى مصر.