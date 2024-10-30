تراجع مشتريات المصريين من الذهب في الربع الثالث من 2024

أعلن مجلس الذهب العالمي حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من عام 2024 ليصل إلى إجمالي 10.4 طن من الذهب، منخفضًا بنسبة 17% عن الربع الثالث من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 12.6 طن.

وكشف تقرير مجلس الذهب تراجع مشتريات الربع الثالث مقارنة بمشتريات الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 38.5% حيث سجل الربع الثاني مشتريات بمقدار 14.4 طن ذهب.

وأشار مجلس الذهب إلى أن مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثالث من العام سجلت 5.1 طن لتنخفض بنسبة 19% عن مشتريات الربع الثالث من عام 2023 الذي سجل 6.3 طن، بينما جاءت أقل من مشتريات الربع الثاني من 2024 التي كانت عند 6.8 طن.

أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثالث 2024 فقد سجلت 5.3 طن منخفضة بنسبة 16% بالمقارنة مع مشتريات الربع الثالث 2023 التي كانت عند 6.3 طن وأقل أيضًا من مشتريات الربع الثاني من هذا العام من السبائك والعملات الذهبية عند 7.6 طن.

وعلق التحليل الفني لجولد بيليون على تراجع مشتريات الذهب في مصر، مرجعًا ذلك إلى الاستقرار في سعر الصرف وتراجع المخاوف بشأن هبوط أو تراجع جديد في الجنيه المصري مقابل العملات.

كما أشار تحليل جولد بيليون إلى أن السبب وراء انخفاض الطلب على السبائك والعملات الذهبية في مصر خلال الربع الثالث، يرجع إلى ارتفاع مستويات الأسعار بالإضافة إلى استقرار تحركات العملة منذ خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي في مارس، ما أدى إلى تراجع عمليات التحوط وتراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن، ليسجل الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثالث أدنى مستوى منذ الربع الأول من هذا العام.