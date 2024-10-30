صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.04%، ليصل إلى مستوى 30,633.06 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.03%، وصولًا إلى مستوى 3,152.07 نقطة، وصعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.36%، وصولًا إلى 7,951.79 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.31%، ليصل إلى مستوى 11,143.72 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.05%، ليصل إلى مستوى 37,993.43 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.2%، مسجلًا 13,461.09 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 0.57%، وصولًا إلى 6,544.29 نقطة.