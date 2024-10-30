محافظ أسوان يوجه بتلبية مطالب أهالى منطقة جبل تقوق بقطاعات العمل المختلفة

عقد اللواء الدكتور إسماعيل، كمال محافظ أسوان، لقاء مع أهالى منطقة جبل تقوق، لمناقشة عدد من المطالب والإحتياجات بقطاعات العمل المختلفة، وذلك فى حضور القيادات التنفيذية والمجتمعية والنقابية.

جاء ذلك إستكمالاً لجهود المحافظة فى الوقوف على المطالب الجماهيرية بمختلف المناطق والأحياء والقرى والمدن ، والعمل على تلبيتها لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وكلف المحافظ بقيام مدير المتابعة الميدانية محمد مندور بمتابعة تنفيذ أعمال رصف الطريق الرئيسى المؤدى للمنطقة ، والذى أمر المحافظ بإدراجه ضمن خطة الرصف الحالية وذلك بطول 2 كم لتسهيل حركة المواطنين والمركبات، موجهاً مدير الحدائق بالبدء فى زراعة الأشجار من النوعيات المختلفة لزيادة المسطحات الخضراء بالمنطقة ، فضلاً عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات ، مع دهان البلدورات.

المعاينة المبدئية لأعمال الرصف

وعلى الفور عقب إنتهاء اللقاء، وتنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم القيام بالمعاينة المبدئية لأعمال الرصف من قبل مديرية الطرق والمتابعة الميدانية فى حضور أهالى المنطقة ، علاوة على قيام إدارة الحدائق بمعاينة أماكن الزراعات ، فضلاً عن قيام مديرية الصحة بمعاينة الوحدة الصحية للقيام بتنفيذ أعمال رفع الكفاءة لها ، وكذا قيام مدير الشباب والرياضة بدراسة رفع كفاءة ملعب نادى جبل تقوق، بالإضافة إلى قيام إدارة خدمة المواطنين بالتنسيق مع إحدي جمعيات المجتمع المدني لتنفيذ أعمال ترميم المنازل المتضررة من السيول التى شهدتها عدد من المناطق فى نوفمبر عام 2021 .

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