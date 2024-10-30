طلب إحاطة بشأن تعيين متحدث إعلامي لمحافظة دمياط والامتيازات المبالغ فيها

تقدم النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، عن محافظة دمياط بطلب إحاطة عاجل بشأن تعيين مستشار إعلامي لمحافظة دمياط يتقاضى راتب 35 ألف جنيه ويحصل على سيارة واستراحة.

وقال النائب ضياء الدين داود، إنه عملا بحكم المادة ١٣٤ من الدستور والمادة ٢١٢ من اللائحة الداخلية للمجلس يتقدم بطلب الإحاطة حول شبهة إهدار للمال العام بالتعاقد مع متحدث إعلامى للمحافظة في دمياط.

وأوضح أننا علمنا من خلال الصحف بقرار محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي وهو عميد سابق لكلية هندسة شبرا جامعة بنها بتعيين الدكتور عمرو حنفى أستاذ علوم المساحة والجيوديسيا ونظام المعلومات الجغرافية بكلية هندسة شبرا جامعة بنها مستشارا للمحافظ لنظام المعلومات والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى لمحافظة دمياط، هذا التعاقد الذى نما لعلمنا أيضا أنه مقابل أجر فى حدود خمسة وثلاثين ألف جنيه مصرى إن صحت المعلومات المتداولة بالإضافة لإستراحة بمدينة رأس البر و سيارة خاصة لتنقلاته.

وأكمل داود في طلب الإحاطة المقدم، حيث أننا لم يسبق لعلمنا أن أيا من المحافظين قد عين مستشارا لمثل تلك الوظيفة لا سيما و أن المحافظ نفسه عميد سابق لكلية الهندسة فهل المحافظ المهندس فى حاجة لتعيين مستشار مهندس له وأن يكون متحدثا إعلاميا فى سابقة لم نستدل على مثيل لها فى بلد يعج بالمشاكل الإقتصادية ، كما أن تكاليف شغل تلك الوظيفة هل تتناسب مع العائد أو المردود أم أن الأمر مرده لشبهة المجاملة ما بين زميل لزميل .

وأكمل داود الأمر الذى يستدعى التقدم بطلب الإحاطة هذا لمناقشته بلجنة الإدارة المحلية فى أقرب جلسة عاجلة بحضور محافظ دمياط لتقديم صورة من العقد المشار إليه والمخصصات الأخرى المتعلقة بالوظيفة من سكن أو سيارة و الأسباب التى دعت لهذا التعاقد .