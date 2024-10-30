الرقابة المالية توافق على دمج 3 شركات في ليسيكو مصر

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة ليسيكو مصر، بشأن دمج ثلاث شركات، وتعديل غرض الشركة بعد الدمج.

وأوضحت الرقابة المالية اليوم الأربعاء، أن تقرير الافصاح يتضمن دمج كل من شركة ليسيكو للصناعات الخزفية وشركة السيراميك الدولية وشركة السيراميك الأوروبي في ليسيكو مصر.

وبحسب البيان، سوف يترتب على الدمج تعديل رأسمال الشركة من 400 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه موزعًا على 80 مليون سهم ذات عدد الأسهم قبل الاندماج بقيمة اسمية 2.5 جنيه بعد تعديلها نتيجة الاندماج مع تجنيب مبلغ 22.79 مليون جنيه إلى حساب الاحتياطيات الدامجة.

كما تضمن تقرير الإفصاح تعديل المادة 3 من النظام الأساسي بتعديل غرض الشركة الدامجة بعد دمج كل أغراض الشركات الثلاثة بإلغاء نشاط التأجير التمويلي، وإضافة نشاط التشغيل والتصنيع لحساب الغير، وتصنيع بلاط البورسلين، وتصنيع الفواصل وبالتات الخشب والمواد المستخدمة في التعبئة والتغليف الخاصة بمنتجات الشركة وجميع القوالب بأنواعها واختلاف خاماتها.



يأتي ذلك مع مراعاة الحصول على عدم ممانعة من جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية على عملية الدمج، والعرض على الجمعية غير العادية موقف تخفيض رأس المال مقابل إعدام أسم الخزينة المملوكة لشركة التابعة المندمجة لسيكو للصناعات الخزفية.