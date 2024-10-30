ريهام عبد الغفور تنعى مصطفى فهمي: "الفنان الكبير.. ربنا يرحمك ويحسن إليك"

نعت الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنان مصطفى فهمي، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة، بعد رحلة فنية حافلة بالأعمال بين السينما والدراما.

ونشرت الفنانة ريهام عبد الغفور على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة للفنان مصطفى فهمي لتشارك بها جمهوره.

وعلقت الفنانة ريهام عبد الغفور على الصورة قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى الفنان الكبير مصطفى فهمي، ربنا يرحمك ويحسن إليك، أسألكم الفاتحة والدعاء".

قدم الفنان مصطفى فهمي العديد من الأعمال الفنية بين السينما والدراما، وأبرز تلك الأعمال فيلم "أين عقلي، وجها لوجه، البنت اللي قالت لا، ابتسامة واحدة تكفي، الملاعين، الشرابية، الأوهام، لصوص خمس نجوم، فرسان آخر زمن، العاشقة، الوردة الحمراء"، وعلى مستوى الدراما قدم مسلسل "دموع في عيون وقحة، الفندق، وكان لقاء، ماما نور، بنت سيادة الوزير، الصياد والأفعى، أحلام البنات، قلوب تائهة، قصة الأمس، أبيض وأسود، مأمون وشركاه".