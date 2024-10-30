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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فريق الجونة يواجه زد في الدوري المصري غدا الخميس

فريق الجونة الرياضي
فريق الجونة الرياضي
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تنطلق أولى مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر، ويستعد فريق الجونة الرياضي بتنفيذ تدريبات بدنية مكثفة استعدادًا لمباريات الدوري.

ويلتقي فريق الجونة، غدا الخميس، الموافق 31 أكتوبر، بفريق زد ضمن مباريات الدوري الممتاز في مستهل جولاته الأولى.

وكان قد أتمم نادي الجونة، عدة صفقات على مدار الأيام الماضية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بضم اللاعب النيجري أوچو صامويل، مهاجم نادي بيراميدز، ليكون ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وأعلن النادي ضم 3 صفقات جديدة أخرى حتى الآن، حيث ضم النادي علي الزهدي من الداخلية بالإضافة إلى حسن شاهين، حارس مرمى البنك الأهلي، كما ضم النادي اللاعب أحمد رضا كظهير أيسر للفريق.

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