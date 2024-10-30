المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة سرقة عامل في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 6 سنوات في سرقة مبلغ مالي من عامل بمنطقة المرج.

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من عامل يفيد سرقة مبلغ مالي، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل "له معلومات جنائية" لقيامه بمغافلة عامل بإحدى الشركات وسرقة حقيبة اليد خاصته وبداخلها مبلغ مالي خاصة بالشركة المشار إليها محل عمله بدائرة قسم شرطة المرج، وبمواجهة المتهم، وأقر بارتكابه عدد 3 وقائع سرقة أخرى بأسلوب "المغافلة" وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله سيئ النية عاطل له معلومات جنائية تم ضبطه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.