نائب محافظ دمياط تتابع رصف طرق قرى حياة كريمة

أكدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، مواصلة العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر سعد، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بتحقيق طفرة في شتى القطاعات الخدمية والتنموية للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للأهالي، لا سيما قطاع الطرق كونه أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وأشارت المهندسة شيماء الصديق، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال رصف الطرق الداخلية لقرية اللوزي، وتفتيش ثاني، والمحمدية، كفر المنازلة، والنواصرية، والزهراء، كما تم رفع كفاءة طريق محور فارسكور الرابط بين طريق دمياط شربين بطول 5.5 كيلو متر، وطريق دمياط السواحل كفر البطيخ بطول 5 كيلومترات، وطريق كفر البطيخ دمياط الجديدة بطول 4 كيلومترات، وطريق دمياط شربين الغربي القطاع الأول بطول 6 كيلومترات، والقطاع الثاني بطول 10 كيلومترات والقطاع السادس بطول 5 كيلومترات.

وأكدت نائب محافظ دمياط حرصها الدائم على المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات وتذليل معوقات التنفيذ للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة.

وقامت إدارة المشروعات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمياط متمثلة في المهندس طاهر كمال، ومنال صلاح، بعمل جولات تفقدية للمشروع القومي حياة كريمة بقرى مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، حيث قاموا بعدة جولات تفقدية لمسؤولوا مشروعات البنية التحنية بالشركة القابضة، في إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لدعم المشروعات الاساسية والاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المشروع القومي حياة كريمة.

رافقهم خلال تلك الجولة إدارة العلاقات العامة والإعلام، وإدارة المشاركة المجتمعية وإدارة التوعية والخط الساخن لمتابعة التقارير الشهرية الخاصة بالأعمال الميدانية ورصد أي مشكلات أو معوقات بيئية واجتماعية تواجه المشروعات أثناء التنفيذ وكيفية التعامل معها والتغلب عليها، حيث شملت تلك الجولة عددًا من الزيارات الميدانية لعدد من محطات وروافع صرف صحي العقاد وسلسبيل، رافع الخزان الشرقي، عزبة قاسم، رافع الداهيمة، رافع أبو ندا ومحطة مياه السلام.