تصدير 24 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة ( 11 ) سفينة وتم تداول (39000) طن بضائع و(716) شاحنة و(120) سيارة حيث شملت حركة الواردات (5000) طن بضائع و(377) شاحنة و(95) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (34000) طن بضائع و(339) شاحنة و(25) سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينة CHARMOUS علي متنها 24000 طن فوسفات تصدير الي الهند و السفينة ALCUDIA EXPRESS ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة ALCUDIA EXPRESS وغادرت السفينتين دليلة وامل ، فيما شهد ميناء نويبع تداول 3100 طن بضائع و 280 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث سينا ، أورو آيلة .

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1420 راكب بموانيها.

