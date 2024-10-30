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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رحل بطل قصة الأمس.. إلهام شاهين تنعى مصطفى فهمي بكلمات مؤثرة

إلهام شاهين و مصطفى
إلهام شاهين و مصطفى فهمي
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نعت الفنانة إلهام شاهين، الفنان مصطفى فهمي الذي وافته المنية صباح اليوم الاربعاء، بعد تدهور حالته الصحية عن عمر يناهز 82 عاما.

إلهام شاهين تنعى مصطفى فهمي 

ونشرت الفنانة إلهام شاهين صورة الفنان مصطفى فهمي عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” وعلقت قائلة: “خبر مؤلم وحزين جدًا جدًا، غاب عنا الفنان الجميل مصطفى فهمي صديق العمر الذي تشاركنا معه أجمل الأعمال في السينما والتليفزيون على مدى عمرنا”.

وتابعت: "كان من أجمل وأرقى الناس فنًا وخلقًا والتزامًا وذوقًا وإنسانية ومحبة لكل الناس أجمل ذكريات فى أجمل أعمال مكان فى القلب، امرأة وثلاث وجوه، قصة الأمس، قضية معالى الوزيرة، حب فى غرفة الإنعاش، فرسان آخر زمن، خادمة ولكن".

وأضافت شاهين: “سأفتقدك جدًا جدًا يا صديق العمر ورفيق النجاح وأجدع وأطيب وأرق القلوب.. الله يرحمك ويجعل مثواك  الجنة يارب”. 

 

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