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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الرى: حريصون على متابعة الآبار الجوفية لضمان تطبيق جميع الضوابط باستخدامها

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
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عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إجتماعا لمتابعة موقف عدد من الطلبات المقدمة من الأهالي بالوادى الجديد فيما يخص وجود أعطال فى تشغيل بعض آبار المياه الجوفية بالمحافظة .

وخلال الإجتماع، أكد الدكتور سويلم، أهمية تفعيل دور روابط مستخدمى المياه على الآبار الجوفية فى إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة والمساهمة فى وضع الحلول اللازمة لنهو الأعطال الموجودة ببعض الآبار الجوفية .

كما أكد، الدور الهام للنواب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى تعزيز التواصل مع الأهالى وعرض الطلبات والمقترحات المقدمة من الأهالى فيما يخص آبار المياه الجوفية ، وأيضا الدور الهام لأجهزة المحافظة فى التواصل مع الأهالي والمساهمة فى حل اى شكاوى مقدمه منهم .

كما شدد الدكتور سويلم على متابعة الوزارة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة بإستخدامها، موجها قطاع المياه الجوفية بتكثيف المرور الميدانى لدراسة طلبات الأهالى وتحقيق المراقبة والمتابعة المستمرة للخزان الجوفى ، والتأكيد أيضا على أهمية التوسع في استخدام نظم الرى الحديث بديلاً عن الرى بالغمر بمحافظة الوادى الجديد لترشيد إستخدام المياه ، وقيام إدارات التوجيه المائى بعرض الممارسات الناجحة على المياه الجوفية ونشرها بين المزارعين .

 

 

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