ads
الأربعاء 30 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الأوقاف يبحث مع محافظ الوادي الجديد خطة الدعوة وعمارة المساجد

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل  الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث التعاون المشترك بين الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد في الدعوة وعمارة المساجد بمحافظة الوادي الجديد.

وأطلع  وزير الأوقاف، محافظ الوادي الجديد على جهود الوزارة في الدعوة وعمارة المساجد على مستوى الجمهورية بصفة عامة، وجهود الوزارة في محافظة الوادي الجديد بصفة خاصة.

و وجه محافظ الوادي الجديد الشكر لوزير الأوقاف على ما تنظمه وزارة الأوقاف من قوافل دعوية ودروس توعية بالمحافظة، إضافة إلى ما تنظمه من دورات تثقيفية لأئمة المحافظة.

كما ناقش الجانبان التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد في الدعوة، وشئون القرآن الكريم، وإحلال وتجديد وصيانة وتطوير وفرش المساجد بالمحافظة.

bbe47852-d945-4940-820b-1e76e49f4df7
bbe47852-d945-4940-820b-1e76e49f4df7
أسامة الأزهري الأوقاف العاصمة الإدارية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد