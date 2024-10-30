انطلاق بطولة إفريقيا العاشرة المؤهلة لبطولة العالم الـ34 للرماية على الأطباق المروحية

أنطلقت اليوم الأربعاء، منافسات بطولة إفريقيا العاشرة علي الأطباق المروحية "فيتاسك" المؤهلة إلى بطولة العالم الـ 34 للرماية على الأطباق المروحية، وتستمر اشتعال المنافسات وتحدٍ أقوى بين رماة العالم، حيث إن بطولة إفريقيا هي بطولة قارات مؤهلة لبطولة العالم للرماية 2024، والجميع يترقب من هو بطل إفريقيا القادم.

بدأت البطولة اليوم الأربعاء 30 أكتوبر الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى التاسعة من مساء غداً الخميس 31 اكتوبر لتحديد الأبطال، وتكون الرماية على 20 طبقا لكل رامي، وقد تدرب الرماة المصريين استعداداً للبطولة بطريقة مكثفة، بعد مشاركتهم في بطولة كأس الرئيس وبطولة جائزة مصر الكبرى واحتكاكهم مع أبطال العالم.

تقام البطولة علي ميادين الرماية بنادي الصيد المصري بالسادس من أكتوبر، والتي تستضيفها مصر بدءاً من الإثنين 28 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر المقبل، بمشاركة 300 رامٍ ورامية يمثلون 19 دولة أكدت المشاركة وهم : البرتغال، فرنسا، أمريكا، بلجيكا، إيطاليا، المكسيك، إنجلترا، الأرجنتين، اليابان، جمهورية التشيك، إسبانيا، سوريا، ليبيا، ارمنيا، الإمارات، الكويت، السعودية، لبنان، مصر الدولة المستضيفة.

وفي أيام الجمعة والسبت والأحد 1-2-3 نوفمبر المقبل 2024، تقام منافسات بطولة العالم الـ34 للأطباق المروحية (فيتاسك)، وسيتم تحديد مسابقة مباراة الأمم خلال أيام المنافسة مع اللجنة المنظمة.

يذكر أن منافسات بطولة العالم الـ34 للرماية على الأطباق المروحية، وكأس إفريقيا العاشر، وبطولة الجائزة الكبرى تُقام على الملاعب الدولية لنادى الصيد المصري بالسادس من أكتوبر، والتي اعتمدتها اللجنة الفنية بالاتحاد الدولى للرماية منذ عام 2010، وتستضيف الملاعب كافة المنافسات لمختلف الفئات المشاركة في البطولة وهي قدامى الرواد، الرواد، الرجال، السيدات، الناشئين والناشئات.