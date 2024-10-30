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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محاضرة تعريفية عن الإسلام لوفد من جامعة جافيريانا في بوغوتا بكولومبيا

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استضافت الجمعية الخيرية الإسلامية بمسجد أبو بكر الصديق بالعاصمة الكولومبية بوغوتا وفدًا من طلاب جامعة جافيريانا في محاضرة تعريفية عن الإسلام.
يأتي ذلك  في إطار الجهود المستمرة للتعريف بالإسلام وتعزيز التواصل مع المؤسسات التعليمية حول العالم من خلال موفدي وزارة الأوقاف المصرية إلى دولة كولومبيا.
وألقى المحاضرة الدكتور حاتم سعيد سليمان عواد موفد وزارة الأوقاف المصرية إلى دولة كولومبيا، والتي شرح فيها حقيقة الإسلام ودوره المحوري في مسيرة الحضارة الإنسانية.

كما تناول خلال اللقاء أهم المفاهيم المتعلقة بالإسلام، مستعرضًا أبعاد رسالته السامية في دعم التعايش السلمي والتعاون بين الشعوب، وصحح عددًا من المفاهيم الخاطئة التي تنتشر حول الدين الإسلامي في الإعلام والمجتمع، مؤكدًا على ضرورة الاستناد إلى المعرفة الصحيحة من مصادرها الموثوقة.
وشهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا من الطلاب الحاضرين، حيث تم فتح باب النقاش والإجابة على كافة الأسئلة التي طرحوها، مما ساهم في تعزيز فهمهم للإسلام وتوضيح الرؤية السليمة عن قيمه ومبادئه.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالفرصة التي أتيحت لهم للاستماع إلى هذا الشرح العميق والمبسط في آن واحد، وأبدوا اهتمامهم بتعلم المزيد عن الإسلام والتعرف على ثقافات العالم الإسلامي.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى تعزيز الحوار بين الثقافات، وتوضيح الدور الإيجابي الذي يلعبه الإسلام في تحقيق التفاهم بين مختلف الحضارات، مما يساهم في بناء جسور التواصل الثقافي والديني على مستوى عالمي.

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ابو بكر الصديق الإسلام الأوقاف الحضارة