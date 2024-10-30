إحباط محاولتي تهريب مواد مخدرة بحوزة ألماني وفرنسي بمطار الغردقة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي، من إحباط محاولتي تهريب لمواد مخدرة بحوزة سائحين الأول ألماني الجنسية، والثاني فرنسي.

في المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ألمانيا، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية في راكب ألماني الجنسية، وبتفتيش حقائبه وتفتيشه ذاتيا فأسفر عن وجود كمية من نبات الماريجوانا المخدر.

وفي المحاولة الثانية، وأثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من تركيا تم الاشتباه في راكب فرنسى الجنسية، وبتفتيش حقائبه وتفتيشه ذاتيا تم العثور على كمية من جوهر الحشيش المخدر ونبات الماريجوانا المخدر وسجائر ملفوفة بالحشيش.

فيما قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الاجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط جمركى رقمي 58 و59 لسنة 2024 بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بالتنسيق مع د. سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمارك والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.