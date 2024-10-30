"هجمة شتوية".. تحذير من الأرصاد بشأن حالة الطقس بدءا من الجمعة المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الاربعاء 30 اكتوبر، إلي الاثنين 4 نوفمبر المقبل، حيث يشهد اليوم طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، وفي مائل للحرارة نهارا علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد وحار علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وشبورة مائية علي الطرق المؤدية من والي شمال البلاد حتي شمال الصعيد، وامطار خفيفة على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين.

كما يشهد غدا الخميس 31 اكتوبر ، أمطار خفيفة الي متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقع ة

واوضحت الارصاد، انه تتراوح درجات الحرارة في الظل علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى من 24_26 درجة للعظمي ودرجات الحرارة الصغري من 17_18 درجة.

وحذرت الارصاد، من حالة عدم استقرار في الاحوال الجوية تضرب شمال البلاد ابتداءا من الجمعة 1 نوفمبر يصاحبها سقوط امطار متفاوتة الشدة وانخفاض درجات الحرارة.

واوضحت الارصاد انه من الجمعة 1 نوفمبر حتي الاحد 3 نوفمبر سيكون هناك امطار متوسطة الي غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى، وامطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب الوجة البحرى ومدن القناة.

بينما يشهد الاثنين 4 نوفمبر، أمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى.