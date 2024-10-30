كمال سليمان سكرتيرا عاما لمحافظة البحر الأحمر

أعلن محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، عن تعيين كمال سليمان في منصب السكرتير العام للمحافظة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير الأداء الإداري وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.

ويأتي هذا التعيين استجابة لتوجيهات القيادة العليا بضرورة الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

شغل سليمان سابقًا عدة مناصب منها السكرتير المساعد للمحافظة لأكثر من عامين ومدير عام التخطيط لأكثر من سبعة أعوام، يتمتع بخبرة واسعة في مجال الإدارة المحلية والتطوير المؤسسي، وقد حقق نجاحات ملموسة في أماكن عمله السابقة. يُعرف سليمان بحسن قيادته وقدرته على إدارة الفرق بكفاءة، إضافة إلى اهتمامه بتعزيز قنوات التواصل مع الموظفين والمواطنين لحل مشاكلهم بشكل سريع وفعّال.

من جانبه، عبّر سليمان عن شكره وامتنانه لثقة المسؤولين فيه، مؤكدًا التزامه بالعمل الدؤوب لخدمة أبناء محافظة البحر الأحمر والمساهمة في تحقيق أهداف المحافظة .

يُذكر أن تعيين كمال سليمان يأتي ضمن سلسلة من التغييرات الإدارية التي تشهدها المحافظة مؤخرًا، بهدف رفع مستوى الكفاءة وتحقيق رؤية المحافظة في توفير بيئة عمل تُحفز على الابتكار والتطوير.