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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن تجدد التزامها بدعم أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية لأوكرانيا، إلى جانب الجهود الدبلوماسية المستمرة لدعمها.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال لقاء المسؤولين في واشنطن العاصمة في إطار التحضيرات لفعاليات دبلوماسية قادمة، منها مؤتمرات تهدف لدعم "صيغة السلام" الأوكرانية. 
وجدد بلينكن التزام الولايات المتحدة الراسخ بسيادة أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية ودعمها لتحقيق سلام عادل ودائم وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
 

دعم أوكرانيا الحرب الروسية وزير الخارجية الامريكي بلينكن