باكستان تدين عرقلة إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين الفلسطينيين

أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بشدة الأعمال الإسرائيلية التي تهدف إلى عرقلة العمليات التي تقوم بها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل الأراضي الفلسطينية.

وقال شريف - في تصريحات نقلها راديو "باكستان" اليوم الأربعاء - إن إسرائيل ترتكب انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الملايين من المواطنين الفلسطينيين، مشددا على أنه يجب على المجتمع الدولي محاسبة إسرائيل على هذه الأعمال.

من جانبها.. دعت وزارة الخارجية الباكستانية مجددا إلى ضرورة وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية من أجل التخفيف من معاناة السكان في القطاع.

وأدانت الوزارة محاولة إسرائيل حظر عمل وكالة الأونروا بها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعد انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة حيث أن منع الوكالة من القيام بمهامها يعد أحد مظاهر الحملة الممنهجة التي تتبعها إسرائيل لمنع وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على محاسبة إسرائيل على أعمالها وضمان أداء وكالة الأونروا لعملياتها دون عوائق.