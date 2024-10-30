الجيولوجيين العرب: قطاع الطاقة والتعدين في مصر واعد وفرص استثماراته واسعة

أكد نقيب الجيولوجيين الأردنيين رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب المهندس خالد الشوابكة، أن مصر تمتلك خريطة وبيئة كبيرة وتقارير جوهرية بشأن قطاع الطاقة والتعدين، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تقدم المزيد من التسهيلات لتشجيع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وقال الشوابكة، في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، إن قطاع التعدين في مصر يحقق العديد من الإنجازات والتطوير في تفاصيل العمل في هذا القطاع من قبل الجيولوجيين في مصر، مشددا على ضرورة العمل المصري الأردني المشترك في هذا القطاع وتبادل الخبرات والكفاءات.

وأضاف أن لدى القائمين على قطاع الطاقة في مصر خبرات واسعة ودراسات كبيرة بشأن الخريطة الاستثمارية في هذا القطاع، مشيرا إلى أن مصر نجحت في تقديم ما لديها من مشروعات استثمارية في قطاع الطاقة وعرضها أمام المستثمر المصري والعربي والأجنبي وهذا إنجاز يحسب للحكومة المصرية.

ونوه الشوابكة بأنه على تواصل مع المسئولين في قطاع الطاقة والتعدين في مصر بحكم الاتحاد العربي للجيولوجيين، مؤكدا أن مصر تحقق تقدما غير مسبوق في هذا القطاع وهناك إقبال دولي كبير على الاستثمار في مصر بقطاع الطاقة لأنه ضخم وله عائد واسع النطاق.

ولفت إلى أنه كانت هناك محاولات لوضع خارطة تعدين للوطن العربي، ولكنها للأسف لم يتم الانتهاء من ذلك منذ قرابة 15 سنة، لعدم التحرك بشكل جدي عربيا، مشددا على ضرورة أن يتم وضع خارطة تعدينية للعالم العربي يتم عرضها على المستثمرين من أجل تحقيق التكامل العربي المشترك وتنفيذ مشروعات ذات عائد كبير على الأمة والشعوب العربية.

وشدد على أن الجيولوجي يلعب دورا محوريا في العمل على مساعدة الاستثمارات في قطاع التعدين أو غيره من القطاعات، كما أن الجيولوجي لديه علم وخريطة بما يحدث داخل الأرض بحكم عمله المتعلق بما يدور من متغيرات وأبحاث بشأن باطن الأرض.

وأضاف أن الجيولوجي ودوره يدخل في كافة مناحي الحياة وخصوصا حينما يتعلق بالطاقة والتعدين، مشددا على ضرورة تعزيز دور الجيولوجي العربي لأنه صاحب خبرة ودراسة كبيرة وتعود بالنفع على الحياة العامة.

ورفض نقيب الجيولوجيين الأردنيين رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب، أي محاولات لوقف عمل الجيولوجي أو تقييد دوره الرئيسي في العديد من المشروعات، مشددا على ضرورة أن يأخذ الجيولوجي حقه في التعامل مع المشروعات والاستثمارات.

وتابع أن هناك اهتماما ورعاية كاملة من قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لقطاع التعدين والطاقة والدور الذي يقوم به الجيولوجي الأردني في مجال دعم الاقتصاد من خلال قطاعات التعدين والمياه والطاقة وغيرها من القطاعات ذات الأهمية والتي تعد من المحاور المهمة في ركيزة الدولة وتقدمها وإزدهارها.

وكشف أن قطاع التعدين صنف ضمن محرك الصناعات عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي التي وضعها العاهل الأردني الهادفة لجعل الأردن مركزا للصناعات التحويلية في المنطقة من خلال رفد الصادرات سريعة النمو بالمنتجات المميزة وذات القيمة العالية.

