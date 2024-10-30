محمود الخطيب يحتفل بعيد ميلاده الـ70

يحتفل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اليوم 30 أكتوبر بعيد ميلاده الـ70، وسط حالة من الأفراح والسعادة داخل النادي الأهلي بعد تتويج الفريق بلقب كأس القارات الثلاث بالفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة أمس، والتأهل إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وقدم لاعبو الأهلي هدية مميزة لرئيس النادي “بيبو” خلال مراسم تتويج الفريق بكأس القارات الثلاث بعدما منحوه شرف رفع كأس البطولة خلال مراسم التتويج في مفاجأة سارة من اللاعبين للخطيب.

ولد محمود إبراهيم الخطيب في 30 أكتوبر 1954 فى إحدى قرى محافظة الدقهلية ثم انتقل مع أسرته إلى القاهرة، وانضم لنادي النصر، لتبدأ موهبته منذ الصغر وينتقل بعدها للأهلي وهو في سن الـ16 سنة.

ونجح الخطيب في كتابة تاريخ لنفسه في الكرة المصرية وأصبح أسطورة من أساطير الساحرة المستديرة بالأرقام والإنجازات التي حققها طوال مشواره في الملاعب.

توج محمود الخطيب مع الأهلي بلقب الدوري المصري 10 مرات، وكأس مصر 5 مرات ودوري أبطال إفريقيا مرتين كما نجح في قيادة الأهلي للتتويج بطولتين لكأس الكؤوس الإفريقية .

ويعتبر الخطيب واحدا من نجوم نادي المائة في الدوري المصري بتسجيل أكثر من 100 هدف حيث يمتلك بيبو 108 أهداف في مسابقة الدوري وحصد الخطيب جائزة هداف الدوري المصري مرتين.

ومع المنتخب خاض الخطيب 170 مباراة وسجل 83 هدفا وتوج بلقب أمم أفريقيا 1986 وشارك مع المنتخب الأولمبي فى أولمبياد موسكو 1980 ولوس أنجلوس 1984 حقق “بيبو” جائزة أفضل لاعب إفريقي عام 1983 التى كانت مقدمة من مجلة الفرانس فوتبول .

تولي الخطيب العديد من المناصب الإدارية في الأهلي بعد الاعتزال بدأها بعضو مجلس إدارة بالتعيين ثم أمينا للصندوق ثم نائبا لرئيس النادي ثم تولي رئاسة النادي الأهلي في أخر دورتين.

وواصل “بيبو” كتابة التاريخ وحصد البطولات خلال رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا 4 مرات إلى جانب الوصول لمونديال الأندية في 5 أعوام على التوالي وحصد الميدالية البرونزية 3 مرات، والسوبر الإفريقي بجانب الألقاب المحلية مثل الدوري وكأس مصر والسوبر المصري وأخيرا كأس القارات الثلاث في بطولة إنتركونتيننتال.