حبس صاحب "فيديو الاستعراض" بسيارته على الطريق العام بالعاصمة الإدارية

أمرت النيابة العامة، بحبس صاحب "فيديو الاستعراض" بسيارته على الطريق العام بالعاصمة الإدارية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بتداول مقطع مصور عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، يظهر فيه المتهم حال قيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر، متجاوزًا السرعة المقررة، مؤديًا لحركات استعراضية بتلك السيارة في الطريق العام بمدخل العاصمة الإدارية.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وقامت باستجواب المتهم وأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيًا، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة حال القيادة، وجارٍ استكمال التحقيقات.